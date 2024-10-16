Сиднейский пляж Куджи закрыт из-за загадочных черных шаров на берегу

В Сиднее - это город Австралии - закрыли городской пляж. Все из-за странных черных шаров на берегу зоны отдыха. Отмечается, что их история остается загадкой для местных властей. Об этом пишет ТАСС.

Местные власти уточнили, что пляж Куджи не откроется, пока все объекты не соберут. Отмечается, что такая ситуация происходит в регионе впервые.

«Такое происшествие зафиксировано у нас впервые, и сейчас мы принимаем меры для безопасного сбора и вывоза обнаруженных объектов с пляжа, осматриваем окрестности», — уточнили местные власти.

Кроме того, часть шаров отправили на экспертизу. Их изучат в управлении охраны окружающей среды. Предварительно сотрудники администрации отмечают, что загадочные объекты похожи на смолу, которая образуется при контакте нефти с мусором и холодной морской водой.

Напомню, ранее Михаил Пичугин, который провёл два месяца в Охотском море, поделился своим опытом выживания.