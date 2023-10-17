В Приморье задержали водителя из КНР, который вез в автобусе россиян

Напомним, что еще в понедельник, шестнадцатого октября, туристический автобус ехал в российский город Уссурийск из Китая. Но в один момент водитель не справился с управлением транспорта, из-за чего тот съехал в кювет в Приморском крае. Авария унесла жизни двух человек, возбуждено уголовное дело.

По словам главы краевого агентства по туризму, на момент ДТП в автобусе находились туристы из России, а также водитель (гражданин КНР), который вез 51 человека. Он, кстати, после происшествия был отправлен на медицинское освидетельствование. Стало известно, что водитель находился в трезвом состоянии. Однако, его в любом случае задержали.