В Приморье засняли радостную встречу двух дальневосточных леопардов

Камеры фотоловушки, установленные в одном из заповедников Приморского края, смогли запечатлеть эмоциональное «свидание» двух диких дальневосточных леопардов. На кадрах отчетливо видно, что самка по кличке Leo 267F очень рада встрече со своим потенциальным партнером.

Специалисты национального парка отмечают, что она чаще всего попадает в объективы фотокамер во время периода цветения рододендрона. Ученые надеются, что в скором времени эта пятнистая красавица даст потомство.

Ранее подмосковные ветеринары спасли тигренка с сильным истощением. Сейчас его жизни ничего не угрожает.