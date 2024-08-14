Подмосковные ветеринары спасли тигренка с сильным истощением

Специалисты Дмитровской ветеринарной станции выхаживают тигренка. У маленького хищника было сильное обезвоживание и истощение, также имелись проблемы с ЖКТ, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Тигренок попал в Центр реабилитации благодаря неравнодушным жителям Подмосковья. Они заприметили мужчину, который разгуливал с хищником по магазинам и обратились в полицию.

Выяснилось, что москвич нашел тигренка на дороге и хотел либо оставить его для своих детей, либо сдать в зоопарк. Сейчас жизни тигренка ничто не угрожает, он находится под наблюдением специалистов, которые оказывают ему необходимое лечение.

«С каждым днем состояние хищника улучшается: он уже прибавил в весе, охотно идет на контакт с человеком, очень позитивный и любознательный», — отмечают ветеринары.

Ранее сообщалось, что на севере Московской области нашли двухмесячного львенка.