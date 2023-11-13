В приморском городе произошло ДТП с грузовиком, маршруткой и пятью пострадавшими

Как пишет ТАСС , авария случилась в районе дома №15 на улице Кирова (город Артем).

Стало известно, что в Приморье произошло новое дорожно-транспортное происшествие. Согласно предварительным данным, водитель маршрутного автобуса во время дорожного движения «не учел дистанцию до впереди движущегося грузового транспортного средства», о чем сообщается в пресс-службе местной полиции. В итоге, два транспортных средства столкнулись, из-за чего пострадавшими оказались пять человек.

На данный момент сотрудниками правоохранительных органов устанавливаются все обстоятельства аварии. Также выясняется степень вреда, нанесенного здоровью участников.

Напомним, ранее мы писали о том, что 9 ноября в Красноярском крае пострадали три человека из-за ДТП с междугородним автобусом. Соответствующие кадры уже появились на страницах соцсетей.