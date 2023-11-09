В Красноярском крае пострадали три человека из-за ДТП с междугородним автобусом

В интернете уже появились снимки с места происшествия, которыми поделилось издание «Vse42.ru» . На кадрах видно, как автобус FST523 лежит на боку за пределами дороги.

Стало известно, что ночью в четверг, девятого ноября, случилось дорожно-транспортное происшествие. Из-за него пострадали три человека. Согласно предварительным данным, водитель междугороднего такси не смог справиться с управлением транспортного средства на семнадцатом километре дороги Шарыпово – Назарово. Есть признаки превышения скорости, что, возможно, и стало причиной аварии.

В результате этого междугородний автобус съехал в кювет, где врезался в опору столба, после чего опрокинулся на бок. В МВД по Красноярскому краю сообщили, что пассажиров перевозил водитель 1969-го года рождения. Двое мужчин и одна девушка уже доставлены в больницу с различными травмами.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в Мытищах два человека пострадали в ДТП с маршруткой и грузовиком. Ими оказались пассажиры маршрутного такси, которые уже доставлены в медучреждение. Обстоятельства произошедшего выясняются.