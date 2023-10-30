В Приморском крае медведь растерзал рыбака

Полиция выехала разыскивать пропавшего рыбака. На месте нашли шапку, садок для рыбы, а затем и останки человека рядом с медвежьей лежкой.

На следующий день полиция и охотнадзор вернулись к месту трагедии. Медведь был «дома», и его застрелили.

Собеседник агентства затруднился назвать причину столь агрессивного поведения зверя.