В Приморском крае медведь растерзал рыбака
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В Чугуевском районе Приморского края медведь загрыз мужчину, зверя-людоеда пришлось застрелить, рассказал РИА Новости представитель регионального охотнадзора.
Полиция выехала разыскивать пропавшего рыбака. На месте нашли шапку, садок для рыбы, а затем и останки человека рядом с медвежьей лежкой.
На следующий день полиция и охотнадзор вернулись к месту трагедии. Медведь был «дома», и его застрелили.
Собеседник агентства затруднился назвать причину столь агрессивного поведения зверя.