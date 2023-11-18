В Приморском крае напавший на девочку алабай укусил ее за лицо

Об этом сообщила прокуратура региона, опубликовав соответствующую информацию у себя на странице в социальных сетях. Уточняется, что пес напал на несовершеннолетнюю в Находке, о чем также пишет сайт aif.ru .

Стало известно, что днем в субботу, восемнадцатого ноября, семилетняя девочка гуляла по территории садового товарищества «Зеленый сад». Согласно данным ведомства, алабай без намордника вырвался из частного дома и набросился на ребенка, укусив пострадавшую за лицо.

Сейчас она уже находится в больнице, а владельцев алабая нашли и их опрашивают правоохранители. Напомним, ранее мы уже писали о том, что стая бездомных собак во главе с огромным алабаем напала на мужчину в городе Салават в Башкирии.