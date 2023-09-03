В Приморском крае введен режим ЧС из-за прошедших ливней

Масштабы последствий природной стихии требуют незамедлительной реакции властей. Именно поэтому и был введен режим ЧС. Он позволит скоординировать усилия экстренных служб. Все для того, чтоб оказать помощь и поддержку пострадавшим от непогоды.

Как сообщает KP.RU, в Приморском крае введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального уровня, который распространился и на Дальнереченский городской округ. Губернатор Олег Кожемяко принял это решение с целью расширения оказания помощи пострадавшему населению и обеспечения выплат за причиненный ущерб.

В результате непогоды около 70 тысяч жителей Владивостока остались без электричества, а в двух детских садах пришлось эвакуировать детей. Кроме того, часть автодорог в регионе затоплена.