Круглый стол для представителей туристических организаций состоялся в Приокско-Террасном заповеднике

В Приокско-Террасном государственном природном биосферном заповеднике прошел круглый стол тему: «2025 – год эффективного сотрудничества», участниками которого стали представители туристических организаций городского округа Серпухов. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Стартом мероприятия стало открытие выставки «Зубры и бизоны в произведениях искусства и предметах повседневной жизни». Экскурсию по экспозиции провела автор выставки, коллекционер Ирина Бочкова. В Музее природы представлена только малая часть уникальной коллекции, которая состоит из 35 тыс. экспонатов и является четырехкратным рекордсменом Книги рекордов России за наибольшую коллекцию статуэток, мягких игрушек, посуды и магнитов с символикой коров и быков.

Кроме того, в рамках круглого стола участники мероприятия обсудили формирование стратегии взаимодействия Приокско-Террасного заповедника с представителями бизнеса, исполнительной власти и общественных организаций в следующем году. Помимо этого, в ходе обсуждения участники сосредоточились на ряде основных аспектов, которые касались роли событийных мероприятий заповедника в организации туризма в Московской области. Также особое внимание было уделено перспективам взаимодействия между представителями туристических фирм, туроператоров, исполнительной власти и общественных организаций с заповедником.

Участники мероприятия подчеркнули необходимость создания партнерских отношений, позволяющих эффективно развивать туристическую инфраструктуру.