В Приуральском районе ЯНАО состоялась «Ночь в молодежном центре»

Как пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» , для всех желающих был организован «Топ-квиз», победителям которого вручили призы.

Иван Сакал, являясь главой Приуральского района Ямало-Ненецкого автономного округа, стал участником прошедшей региональной акции под названием «Ночь в молодежном центре». Вместе с ним приняла участие и сама молодежь. Соответствующей информацией глава муниципалитета поделился в свежей публикации на своей странице в социальных сетях.

Ребята смогли поучаствовать в соревнованиях, играх, мастер-классах, а также викторинах. Приятным бонусом к развлечениям служил фастфуд. Юные северяне отведали пиццу с картошкой фри и запили их соками с газировкой.

Глава Приуральского района отметил, что местная молодежь – самая «яркая и активная». Он получил от них заряд положительной энергии. Что, если не это, служит хорошим примером того, как власти приобщаются к интересам нового поколения?