В пробке перед Крымским мостом встало почти 3 тыс. автомобилей

Перед Крымским мостом с обеих его сторон наблюдается большая пробка из транспорта. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале «КРЫМСКИЙ МОСТ: оперативная информация».

Больше всего затор со стороны Краснодарского края.

«В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1789 транспортных средств. Время ожидания около четырех часов», — указал микроблог.

Со стороны Керчи пробка примерно на треть короче, в ней зафиксировано 1195 автомобилей. Для них ориентировочное ожидание очереди на проезд составляет порядка трех часов. Такая обстановка отмечается по состоянию на 7.00 по московскому времени.

Пробки в районе Крымского моста появляются регулярно. Временами они начинают скапливаться еще ночью, поскольку наученные горьким опытом водители пытаются проскочить проблемный участок пути в темноте, и это ведет к появлению пробок еще задолго до рассвета.