В продаже появилась микро-студия за 12 млн рублей в одной из башен «Москва-сити»

Как говорится, «маленькая, зато своя». Среди недорогих и тесных квартир на сайте о покупке жилья появилась та, что особенно выделяется. И не понятно, чем больше, – то ли площадью, то ли расположением, то ли ценой, которая, как пишет «Газета.ру» , указана уже с учетом скидки.

Оказывается, что в башнях «Москва-сити» есть не только офисы и просторные апартаменты, но и вполне скромные, небольшие микро-студии. Одна из них появилась в продаже за 12,4 млн рублей. За эту сумму покупатель получит 8,4 кв. м. площади.

Да, конечно, в комплект идет панорамное окно, о котором мечтают если не все, то многие. Но вид из него можно посмотреть только сидя на кровати – настолько там тесно. Экономия пространства здесь вещь очень важная. Поэтому в студии оборудована мини-кухня, небольшая гардеробная и совмещенный санузел.

Хотя, стоит отдать должное, – квартира выглядит довольно привлекательно для проживания одного человека.