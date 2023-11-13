В проекте бюджета Подмосковья предусмотрели 215 млн руб на реконструкцию центра «Ясенки»
Фото: [Пресс-служба губернатора и правительства МО]
Двести пятнадцать миллионов рублей предусмотрели в проекте бюджета Подмосковья на реконструкцию реабилитационного центра «Ясенки». Об этом сообщили в Мособлдуме.
Как напомнил председатель парламента региона Игорь Брынцалов, ремонтные работы запланированы на следующий и 2025 годы. В учреждении построят бассейн со специальными тренажерами и гидромассажной чашей. Ожидается, что пропускная способность бассейна составит двенадцать посещений в смену.
Также в центре обустроят теплый переход с первого этажа лечебного корпуса и благоустроят прилегающую территорию.
Для учреждения закупили новое оборудование, открыли в нем компьютерный и симуляционный классы. Модернизация центра продолжится.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что завершить строительство бассейна в центре планируется в конце 2024 года.