В проекте бюджета Подмосковья предусмотрели 215 млн руб на реконструкцию центра «Ясенки»

Двести пятнадцать миллионов рублей предусмотрели в проекте бюджета Подмосковья на реконструкцию реабилитационного центра «Ясенки». Об этом сообщили в Мособлдуме.

Как напомнил председатель парламента региона Игорь Брынцалов, ремонтные работы запланированы на следующий и 2025 годы. В учреждении построят бассейн со специальными тренажерами и гидромассажной чашей. Ожидается, что пропускная способность бассейна составит двенадцать посещений в смену.

Также в центре обустроят теплый переход с первого этажа лечебного корпуса и благоустроят прилегающую территорию.

Для учреждения закупили новое оборудование, открыли в нем компьютерный и симуляционный классы. Модернизация центра продолжится.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что завершить строительство бассейна в центре планируется в конце 2024 года.