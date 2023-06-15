Стало известно, что запущен эксперимент, который призван изменить уровень образования, получаемого в вузах. Все выбранные для участия в нем программы включают в себя абсолютно каждую специальность. Новость сообщает RT

Это заявление принадлежит Валерию Фалькову, министру науки и высшего образования Российской Федерации. Его слова прозвучали на Петербургском международном экономическом форуме (так называемом ПМЭФ). Текущий год затрагивает в рамках проводимого эксперимента сразу шесть вузов, из которых в сумме 179 программ базового уровня высшего образования.

К тому же все они охватывают химию, юриспруденцию, материаловедение и другие науки. Ранее, 13 июня во вторник, Сергеем Кравцовым, министром просвещения РФ, было сказано, что страна сейчас активно занимается тем, чтобы повысить уровень изучения русского языка заграницей.

Это происходит путем формирования классов, передачи учебников, необходимого оборудования, а также обмена персоналом и учащимися в школах.