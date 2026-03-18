В профсоюзе мигрантов оценили новый законопроект о налогах для семей приезжих

Госдума единогласно приняла в первом чтении законопроект, обязывающий трудовых мигрантов уплачивать фиксированный авансовый налог не только за себя, но и за всех членов семьи, прибывших с ними в Россию. Председатель профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов в беседе с журналистами интернет-издания «Ямал-Медиа» прокомментировал потенциальное нововведение, пояснив, как сейчас устроен процесс регистрации и налогообложения семей мигрантов.

По словам Каримова, существующая система уже учитывает особенности пребывания детей мигрантов в России. Несовершеннолетние регистрируются вместе с родителями и имеют возможность посещать школы. По достижении 18 лет перед молодыми людьми открываются два пути: либо они получают патент и начинают трудовую деятельность, либо поступают в учебные заведения и оформляются как студенты.

В профсоюзе трудящихся мигрантов не видят в принятом законопроекте существенных новаций. Действующее законодательство и так предполагает, что каждый совершеннолетний трудоспособный член семьи должен легализовать свое пребывание в стране через патент или учебу. Новый закон лишь формализует обязанность уплаты налогов для всех совершеннолетних, независимо от их статуса.

Таким образом, принятый в первом чтении документ скорее систематизирует уже существующие нормы, нежели вводит принципиально новые правила для семей мигрантов. Окончательное решение по законопроекту будет принято после рассмотрения во втором и третьем чтениях.

