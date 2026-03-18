В Госдуме предложили упразднить патентную систему и перекрыть стихийную миграцию

В Госдуме снова зазвучали радикальные предложения по закручиванию миграционных гаек. Лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов в интервью NEWS.ru призвал вовсе упразднить патентную систему для трудовых мигрантов, назвав ее главным каналом для массового завоза в страну целых «кишлаков и аулов».

По мнению парламентария, недавно внесенный законопроект об изменении условий выдачи патентов лишь создает видимость реформы, но на деле узаконивает въезд семей мигрантов под видом уплаты фиксированного налога. Миронов считает, что лишний сбор с приезжих — это, конечно, неплохое пополнение казны, но цена такого пополнения слишком высока: страна получает неконтролируемый приток целых родовых кланов вместо точечного привлечения рабочих рук.

По его словам, в противовес этому справедливороссы уже в декабре внесли свою инициативу: разрешить въезд неквалифицированной иностранной рабочей силы исключительно в рамках организованного набора. То есть никаких свободных патентов — только конкретный работодатель, только предварительно заключенный договор и только под уже имеющееся рабочее место. По сути, это попытка перекрыть кислород стихийной миграции и оставить за бортом тех, кто едет в Россию не работать, а просто жить за счет будущих заработков. И, судя по риторике, борьба вокруг миграционной политики обещает быть жаркой.

