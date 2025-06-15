В Пролетарской школе городского округа Серпухов с успехом провели акцию «Окна России»

Мероприятие привлекло учащихся разных возрастов, которые с большим энтузиазмом создавали праздничные оконные композиции, отражающие богатство и разнообразие российской культуры.

В процессе работы школьники узнали много нового о национальных традициях, символах и особенностях своей страны. Акция стала не только площадкой для творческого самовыражения, но и способом укрепить патриотические чувства.

Учителя и организаторы подчеркнули, что подобные мероприятия способствуют формированию у молодого поколения чувства гордости за Родину, развитию художественных навыков и созданию атмосферы единства. В конце акции все участники получили памятные сертификаты и сувениры.

«Окна России» в Пролетарской школе стали ярким примером того, как творчество и патриотизм могут объединиться, вдохновляя детей на новые свершения и любовь к своей стране».