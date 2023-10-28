В пропалестинских акциях в Гамбурге пострадали 3 полицейских

Трое сотрудников местной полиции получили ранения в субботу 28 октября, во время несанкционированных митингов в поддержку Палестины в немецком городе Гамбурге. Об этом сообщили в гамбургском отделении полиции, передает издание РИА Новости .

Как сообщают органы, 28 октября прошли 2 акции в Гамбурге в поддержку Палестины. Сообщается, что на первом митинге, начавшемся около 14:30 по местному времени, собралось до 70 человек. Акцию распустила полиция, когда приказала жителям разойтись.

Второй митинга начался около 16:00 и собрал уже около полутысячи человек. Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов приказали собравшимся разойтись, но те им ответили камнями и бутылками.

Сообщается, что трое полицейских получили ранения, а один из них нуждался в госпитализации. Информации о задержаниях нет, но полицией в 4-ый раз был продлен запрет на проведение митингов в поддержку государства. Этот продлится до 1 ноября.