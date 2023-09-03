В протестах в Ираке погиб человек

Во время протестов на севере Ирака погиб один человек, и еще 11 пострадали. Иракскими властями был введен комендантский час в регионе, силовым структурам было поручено обеспечить порядок. Об этом сообщило местное информагентство Shafaq News .

В сообщении агентства уточняется, что смерть и ранения среди протестующих были вызваны насильственными действиями.

О введении комендантского часа в регионе сообщила пресс-служба премьера государства Мухаммеда ас-Судани. Сообщается также, что была начата масштабная операция по обеспечению безопасности в регионах, в которых творятся беспорядки.

Официальный представитель главнокомандующего иракскими ВС Яхья Расул заявил о том, что сотрудники структур будут арестовывать любые лица, угрожающие безопасности города Киркук. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.