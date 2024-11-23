В Протвино стартовал 27-й гандбольный турнир в честь тренера Сергея Дмитровского

Спортивный турнир, посвященный памяти выдающегося тренера, открылся в Протвино. Он призван сохранить традиции гандбола и укрепить отношения среди спортсменов и городов, которые они представляют.

Сергей Юрьевич Дмитровский внес огромный вклад в развитие спортивной школы олимпийского резерва города. Он подготовил множество игроков, которые добились успехов в Суперлиге чемпионата России. Благодаря его усилиям, школа гандбола в Протвино завоевала всероссийское признание.

Данный вид спорта занимает немаловажное место в жизни города. Наши команды регулярно завоевывают призовые места на соревнованиях федерального и регионального уровня.

Фото: [ МАУ «Серпуховское информационное агентство» ]

В этот раз в турнире участвуют 18 команд — 8 мужских и 10 детских. География обширна — Минск, Москва, Санкт-Петербург и Тверь. Кроме того, на соревнованиях присутствует сборная сильнейших тренеров со всей России.

Генеральный директор Федерации Гандбола Александр Сафонов и заслуженный тренер России Василий Земской пожелали спортсменам успеха. Следим за выступлениями протвинцев — впереди их ждут напряженные матчи! Итоги соревнований подведут в воскресенье, 24 ноября, в 15:00.