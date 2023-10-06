В псковской деревне семейная пара встретила соцработников вилами

В псковской деревне семейная пара напала на соцработников и сотрудников полиции, которые пришли проверить условия жизни ребенка в семье, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД области.

Полицейские и соцработники приехали накануне в деревню по сигналу соседей – те, давно не видели 10-летнего мальчика, сына странной семейной пары.

Отец и мать встретили нежданных гостей агрессивно. Мать схватилась за нож, а отец – за вилы. В результате тяжелое ножевое ранение получила сотрудница правоохранительных органов.

Неадекватной семье удалось скрыться. Вечером полицейские нашли на ее болотах. По данным собеседника агентства, ребенок находился вместе с родителями.

Теперь чадолюбивая пара вряд ли скоро сможет увидеть своего сына. В отношении родителей возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.