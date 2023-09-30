В Псковской области застрявшему в торфяной канаве лосю помогли выбраться при помощи каната

Стало известно о хорошей новости. Сообщается, что в Псковской области удалось спасти животное, которое застряло в торфяной канаве. Им оказался лось, о чем пишет агентство «РИА Новости» .

В пресс-службе Полистовского заповедника уточнили, что животное вытащили из трясины. Инспекторы спасли завязшего в торфяной канаве лося, накинув на его рога канат.

Обнаружить взрослого самца, попавшего в беду, удалось во время рейда по территории. Как выяснилось, он не мог самостоятельно выбраться из-за того, что «земляные края постоянно осыпались под его весом, а тело погружалось все глубже».

От инспекторов потребовалось приложить немало усилий для спасения животного, но в итоге они сделали это, пусть и в несколько этапов. Кстати, никто в ходе операции не пострадал, что, несомненно, радует еще больше.