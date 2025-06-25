В Пулково отменили ряд рейсов в города Поволжья на фоне угрозы атак БПЛА

Фото: [ Самолет в небе над Ленинским округом/Медиасток.рф ]

Временные ограничения воздушного пространства в ряде городов Поволжья вынудили аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге скорректировать график вылетов. Пять рейсов отменены, еще четыре перенесены на более позднее время, пишет ТАСС.

Так, ограничения на фоне угроз атаки БПЛА введены в Саратове, Самаре, Ульяновске, Пензе, Казани и Нижнекамске. Рейсы туда из Пулково были либо отменены, либо задержаны.

Среди отмененных на 25 июня самолеты в Ульяновск, Самару, Саратов, Пензу и Казань.

Среди перенесенных рейсов:

Самара (с 11:45 на 23:30 и с 17:45 на 20:15).

Казань (с 19:55 на 23:55 и с 18:05 на 21:10).

Авиакомпании Smartavia, «Северный ветер», «Победа» и «Россия» работают с пассажирами: предоставляют воду, питание и, при необходимости, размещение в гостинице.

Ограничения введены на неопределенный срок, поэтому пассажирам стоит уточнять статус рейсов перед вылетом.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолет Turkish Airlines объявил тревогу после вылета из Москвы.