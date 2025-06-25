Пассажирский самолет из Москвы не долетел до Антальи

Экипаж самолета Airbus A321 авиакомпании Turkish Airlines с российскими пассажирами на борту заявил об аварийной ситуации во время полета. Об этом сообщает телеграм-канал Aviaincident.

По данным авиаблога, самолет запросил экстренное возвращение в московский аэропорт Внуково. Рейс направлялся до Антальи в Турцию. Причиной стала техническая неисправность двигателя, обнаруженная экипажем во время полета над Смоленской областью.

Самолет находился в 48 км северо-восточнее Смоленска, когда пилоты запросили снижение до 6000 метров. Первоначально экипаж не объявлял сигнал срочности, однако после выявления проблем с тягой двигателя была активирована аварийная тревога с кодом «синий».

Несмотря на сложную ситуацию, посадка прошла штатно, пассажиры и члены экипажа не пострадали.

По данным авиационных источников, лайнеру назначили проверку технического состояния. Пассажиров рейса перенаправили на другие воздушные суда для продолжения путешествия.

Ранее сообщалось, что Flightradar24 засек самолет из Дубая в Екатеринбург во время введения ограничений из-за обострений на Ближнем Востоке.