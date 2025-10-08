В Пушкине мужчина два месяца преследует 13-летнюю школьницу

В городе Пушкине зафиксирован случай преследования 13-летней школьницы, длящийся около двух месяцев. Об этом сообщила «Газета.ру» со ссылкой на телеграм-канал «Mash на Мойке».

Со слов матери девочки, некий мужчина неоднократно предпринимал попытки завлечь ее дочь к себе, используя каждый раз новые выдуманные причины.

На видеозаписи, сделанной самой школьницей, видно, как пожилой незнакомец предлагает ей пойти к нему домой под предлогом «покушать картошечки». Первоначально девочка соглашается, но затем предупреждает, что ее ждет отец, работающий в органах правопорядка. После этих слов мужчина заявляет о нежелании «иметь дел с полицией» и остается на месте, позволяя школьнице уйти.

В публикации отмечается, что «в полицию родители пока не обращались, но очень насторожены ситуацией». Причины, по которым этот человек преследовал несовершеннолетнюю, остаются неизвестными.

Ранее сообщалось, что школьницы в Свердловской области избили подругу и заставили извиняться.