В Пушкино, Ивантеевке и Красноармейске жители встретили начало зимы на массовых гуляниях

В Центральном парке культуры и отдыха города Пушкино праздник начался в 17:30 с анимационной и концертной программ. Для посетителей открылся каток с искусственным покрытием, а также заработала Резиденция и Почта Деда Мороза. Артисты Пушкинского музыкально-драматического театра выступили с творческой программой.

В городском парке Ивантеевки прошла театрализованная шоу-программа с зажжением новогодней ели, после чего состоялось открытие ледовой площадки. В Красноармейске гостей встречали интерактивной программой с участием ансамбля барабанщиц и оркестра.