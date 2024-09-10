В Пушкино на улице Коминтерна обновили бордюры

Рабочие профильных служб установили новые дорожные борты на улице Коминтерна в Пушкино, о чем сообщила администрация горокруга.

О преображении на одной из самых актуальных для жителей улиц стало известно 10 сентября. По обе стороны проезжей части на Коминтерна рабочие установили новые бордюрные камни. Работы по замене провели трое специалистов.

Видно, как дорога приобрела более закрытый вид. С одной из сторон это дополнительно отделило пешеходную зону от проезжей части.

Напомним, что в Пушкино продолжается комплексное благоустройство дворов в рамках областной программы «Формирование современной комфортной городской среды».