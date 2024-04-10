В Пушкино начался ямочный ремонт проездов и тротуаров во дворах

В Г.о. Пушкино приступили к устранению ям и неровностей на тротуарах и проездах. Также работники проведут комплексное благоустройство дворов по ряду адресов.

Будут озеленять территорию, приводить в порядок асфальтовое покрытие, освещение, контейнерные площадки и парковки. Жителей предупредили о необходимости освобождения дворовых дорог от машин и просили отнестись с пониманием к шуму.

Первые дорожные работы проведут на 6 500 кв. м дорог. До 15 июля запланировано устранить 280 ям по следующим адресам:

г. Ивантеевка:

— Студенческий пр-д, д. 40,41,43,45 (работы запланированы с 15 по 21 мая)

— ул. Задорожная, д. 15,15а (с 4 по 10 апреля)

Поселок Софрино:

— военный городок Софрино-1, д. 3, 4, 5 (с 22 по 28 мая)

г. Пушкино:

— Московский пр-т, д. 5, Советская пл., д. 1/7 (с 1 июля по 8 июля)

— Акуловское шоссе, д. 36, 34 (с 1 июля по 8 июля)

Комплексный ремонт и благоустройство дворовых территорий запланированы с 1 мая по 1 августа 2024 г. В списке 23 адреса:

г. Ивантеевка:

— ул. Бочарова, д. 16, 17

— ул. Оранжерейная, д. 14

— ул. Дзержинского д. 13/2, 15, 15а, ул. Задорожная д. 4

— ул. Студенческий пр. д. 6, 18

— Центральный проезд д. 10,12, Советский проезд, д. 17

— ул. Первомайская, д. 23, Студенческий пр. д. 3

г. Пушкино:

— мкр Мамонтовка, ул. Солнечная, д. 1, 3, Молодежный переулок, д. 2

— 3-й Акуловский пр-д, д. 7,9

— ул. Горького, д. 9, 11, 13

— ул. Добролюбова, д. 30, 32, ул. Железнодорожная д. 2а

— мкр Клязьма, ул. Крыловская, д. 67-а

— ул. Горького, д. 12, 14

— Московский проспект, д. 13, 15

— ул. Горького, д. 33/22, ул. Надсоновская д. 20, 20а, 18

г. Красноармейск:

— ул. Новая Жизнь, д. 14, 15, 17, 19, 21

— мкр Северный, д. 26, пр. Испытателей д. 3

— мкр Северный, д. 4,5

р. п. Лесной:

— ул. Школьная, д. 6

— мкр Юбилейный, д. 7, 7а, 8

— ул. Пушкина, д. 6,8

р. п. Правдинский:

— ул. Студенческая, д. 3, 5

п. Зверосовхоз:

— ул. Центральная, д. 1, 3, ул. Парковая д. 6, 8

р. п. Софрино:

— ул. Сетевая, д. 7, 9, 11