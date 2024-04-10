В Пушкино начался ямочный ремонт проездов и тротуаров во дворах
Фото: [пресс-служба администрации г.о Пушкинский]
В Г.о. Пушкино приступили к устранению ям и неровностей на тротуарах и проездах. Также работники проведут комплексное благоустройство дворов по ряду адресов.
Будут озеленять территорию, приводить в порядок асфальтовое покрытие, освещение, контейнерные площадки и парковки. Жителей предупредили о необходимости освобождения дворовых дорог от машин и просили отнестись с пониманием к шуму.
Первые дорожные работы проведут на 6 500 кв. м дорог. До 15 июля запланировано устранить 280 ям по следующим адресам:
г. Ивантеевка:
— Студенческий пр-д, д. 40,41,43,45 (работы запланированы с 15 по 21 мая)
— ул. Задорожная, д. 15,15а (с 4 по 10 апреля)
Поселок Софрино:
— военный городок Софрино-1, д. 3, 4, 5 (с 22 по 28 мая)
г. Пушкино:
— Московский пр-т, д. 5, Советская пл., д. 1/7 (с 1 июля по 8 июля)
— Акуловское шоссе, д. 36, 34 (с 1 июля по 8 июля)
Комплексный ремонт и благоустройство дворовых территорий запланированы с 1 мая по 1 августа 2024 г. В списке 23 адреса:
г. Ивантеевка:
— ул. Бочарова, д. 16, 17
— ул. Оранжерейная, д. 14
— ул. Дзержинского д. 13/2, 15, 15а, ул. Задорожная д. 4
— ул. Студенческий пр. д. 6, 18
— Центральный проезд д. 10,12, Советский проезд, д. 17
— ул. Первомайская, д. 23, Студенческий пр. д. 3
г. Пушкино:
— мкр Мамонтовка, ул. Солнечная, д. 1, 3, Молодежный переулок, д. 2
— 3-й Акуловский пр-д, д. 7,9
— ул. Горького, д. 9, 11, 13
— ул. Добролюбова, д. 30, 32, ул. Железнодорожная д. 2а
— мкр Клязьма, ул. Крыловская, д. 67-а
— ул. Горького, д. 12, 14
— Московский проспект, д. 13, 15
— ул. Горького, д. 33/22, ул. Надсоновская д. 20, 20а, 18
г. Красноармейск:
— ул. Новая Жизнь, д. 14, 15, 17, 19, 21
— мкр Северный, д. 26, пр. Испытателей д. 3
— мкр Северный, д. 4,5
р. п. Лесной:
— ул. Школьная, д. 6
— мкр Юбилейный, д. 7, 7а, 8
— ул. Пушкина, д. 6,8
р. п. Правдинский:
— ул. Студенческая, д. 3, 5
п. Зверосовхоз:
— ул. Центральная, д. 1, 3, ул. Парковая д. 6, 8
р. п. Софрино:
— ул. Сетевая, д. 7, 9, 11