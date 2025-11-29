В Пушкино начался монтаж коммуникаций на обновленном бульваре в мкр. Дзержинец

В подмосковном Пушкино завершился первый этап реконструкции бульвара в микрорайоне Дзержинец.

Как сообщил заместитель главы Пушкинского округа Максим Прибытков, на площади 3,4 га полностью выполнены демонтажные и планировочные работы, сейчас ведется монтаж инженерных коммуникаций.

Полным ходом идет укладка плиточного покрытия и модернизация системы освещения. По словам Прибыткова, новая велопешеходная асфальтированная дорожка уже активно используется жителями, а в ближайшее время будет запущено уличное освещение для безопасного перемещения в темное время суток. Общая готовность объекта оценивается в 40%.

В 2026 году запланированы работы по озеленению территории, установке малых архитектурных форм, качелей и современных светомузыкальных фонтанов. На зимний период строительство будет законсервировано, а полное завершение всех работ намечено на май следующего года.