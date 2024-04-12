В Пушкино новую детскую поликлинику сделают в 4 раза больше действующей

Новая поликлиника для детей на 5300 квадратных метров будет больше существующей, причем в четыре раза. Сейчас ведутся активные работы по строительству.

Поликлиника появится на проезде Розанова и будет отличаться от действующей во многом. Во-первых, здание будет четырехэтажным, и сможет обеспечить не менее 400 посещений в смену. Во-вторых, на территории разместят парковку и площадку для удобства посетителей.

Из проекта разве что исключили бассейн.

«Детская поликлиника, которая находится в стесненных условиях и принимает, в среднем, по 300 пациентов в смену, хотя рассчитана на 150, сможет переехать в свой новый дом через два года», — уточняет замглавврача по хозяйственным вопросам Сергей Каликин.

Действующая поликлиника на Московском проспекте располагается в здании площадью 1306 квадратных метров.