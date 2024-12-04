В Пушкино определили победителей творческого конкурса на соискание премии

Фото: [ пресс-служба администрации Г. о. Пушкинский ]

Состоялось завершающее заседание комиссии на соискание премии в области культуры и искусства округа Пушкинский. Свои неординарные, творческие и отличающиеся оригинальностью проекты представили 17 участников, дошедших до финишной прямой события.

Участников престижного конкурса не ограничивали строгими правилами: представить можно было любые творческие проекты, главное, чтобы они отличались оригинальностью, новизной и могли потенциально внести значительный вклад в развитие культуры и искусства округа.

Так, финалисты представили творческие презентации, дизайнерские работы, выставочные, музыкальные, танцевальные и другие проекты. Участники проявили много креатива и выступили перед профессиональным жюри.

Оценки проектам выставляла Комиссия, в составе которой находились члены – представители органов местного самоуправления, творческих объединений и многие другие. В качестве председателя комиссии присутствовала заместитель главы округа Елена Панькив.

В результате определили девять лучших проектов. Авторы получат премию, которая присуждается на конкурсной основе.