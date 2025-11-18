В Пушкино открылась кузница юных инженеров: чем удивляет технополис «ЮнАрмеец»

Собрать действующую модель мельницы из LEGO и оживить ее с помощью компьютерной программы — вот лишь одна из задач, посильная воспитанникам пушкинской «Академии развития». Недавно один из ее корпусов, технополис «ЮнАрмеец», расположенный на ул. Добролюбова, принимал делегацию.

Гости, в числе которых были депутаты, молодогвардейцы и общественники, приехали, чтобы лично оценить учебные пространства и творческие направления центра.

Это уникальное учреждение дополнительного образования появилось в западной части Пушкино, где ранее остро ощущалась нехватка кружков для молодежи. Его профиль — технический и инженерный. Более 300 детей осваивают здесь 10 программ, причем восемь из них напрямую связаны с высокими технологиями: от робототехники и авиамоделирования до электроники. География учеников обширна: в «ЮнАрмеец» приезжают ребята из Софрино, Ивантеевки, Красноармейска, Ашукино и Лесного.

Технополис, начавший работу 1 сентября 2025 года, оборудован по последним стандартам. Его помещения с легкостью трансформируются под задачи учеников и педагогов. Как отметил на открытии глава округа Максим Красноцветов, это пространство создано для раскрытия детского потенциала, пробуждения интереса к знаниям и воспитания патриотизма. В целом же «Академия развития» предлагает почти 150 программ по шести направлениям, которые посещают около 4 тысяч школьников.