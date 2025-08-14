В Пушкино планируется завершить реконструкцию корпуса «Межрегионального центра компетенций» к началу учебного года

В городе Пушкино, на 2-м Надсоновском проезде, подходит к концу масштабный капитальный ремонт учебного здания «Межрегионального центра компетенций – техникума имени С.П. Королева».

Работы ведутся в рамках государственной программы «Образование Подмосковья», и на данный момент степень готовности объекта составляет более 74%.

Общая площадь отремонтируемого здания превышает 1500 квадратных метров. На объекте задействована бригада, насчитывающая около 30 специалистов. Проводятся комплексные мероприятия, включающие в себя демонтаж старого покрытия и монтаж нового пола в мастерских, замена кровельного материала и модернизацию инженерных коммуникаций. Также проводится обновление фасада, входной зоны и устанавливается современная мебель и оборудование.

В настоящее время выполняются работы по облицовке фасада, прокладке электропроводки и отделке помещений. Одновременно с этим ведется благоустройство прилегающей территории.

Уже 1 сентября корпус примет первых учеников – выпускников школ, которые будут осваивать востребованные профессии: мастера слесарных работ, сварщики, специалисты в области информационных систем и программирования, а также инженеры по производству летательных аппаратов.