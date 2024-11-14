В Пушкино по ул. Горького завершили модернизацию и замену детской площадки

Работы по модернизации и замене детской игровой площадки у домов 9, 11 и 13 по ул. Горького в городе Пушкино завершены.

Масштабные работы по модернизации и замене детских игровых площадок, расположенных в Городском округе Пушкинский, продолжаются. В пресс-службе администрации ранее сообщили, что в план на 2024 год вошла установка новых площадок по 15 адресам. Работа выполняется, согласно графику.

В частности, в городе Пушкино жители домов 9, 11 и 13 по ул. Горького уже могут оценить выполненные работы. Детская площадка для детей младшего возраста позволит разнообразить досуг ребят в любое время года. При ее модернизации обращали внимание на ряд факторов, в числе которых безопасность несовершеннолетних и их комфорт.

Игровая территория обозначена невысоким забором. На землю постелен материал, чтобы в случае возможного падения риск травмирования снижался. Выбранная цветовая гамма поднимает настроение жителям двора.

Все работы по установке детских площадок в муниципалитете специалисты намерены завершить до 29 ноября 2024 года.