В Пушкино поздравили работников комиссии по делам несовершеннолетних

Россия 14 января отпраздновала 107 лет со дня основания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. К этому празднику присоединился и городской округ Пушкинский, где чествовали и награждали профессионалов, доблестно отстаивающих интересы детей и целых семей.

Сотрудников, которые регулярно стоят на защите прав детей и подростков, поздравили в ходе торжественного мероприятия. Его посетили заместитель главы округа и председатель комиссии по делам несовершеннолетних Ольга Жданова, председатель окружного совета депутатов Артем Садула и другие почетные гости.

Отчет о работе пушкинской комиссии презентовала заместитель председателя КДН и ЗП администрации округа Татьяна Теплова. За год комиссия провела 60 заседаний, внеочередные собрания, порядка 200 лекций в образовательных учреждениях и множество профилактических работ с несовершеннолетними. Также рассмотрели за 2024-й более ста дел.

Работникам, которые внесли вклад в показатели и доблестно трудились на благо пушкинских семей, вручили письма благодарности от администрации муниципалитета. Отметили профессионализм сотрудников КДН, их активное участие в благотворительной и профилактической деятельности.

После торжественной части и поздравлений работники и гости мероприятия приступили к празднованию уже в неформальной обстановке, где смогли обсудить особенности работы, дальнейшие планы и просто пообщаться.