В Пушкино продолжается строительство детской поликлиники на 400 посещений в смену

В городе Пушкино на проезде Розанова продолжается строительство детской поликлиники общей площадью 9,4 тыс. кв.м, рассчитанной на 400 посещений в смену.

В настоящее время строительная готовность социально-значимого объекта составляет 12%. Поликлинику строят в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение».

По завершению строительных работ местные жители смогут получить большой спектр медицинских услуг. Так, в пятиэтажном здании будет работать клинико-диагностическая лаборатория, кабинеты функциональной диагностики, зал лечебной физкультуры, кабинеты физиотерапии и восстановительного лечения. Квалифицированную помощь окажут в педиатрическом, инфекционном, хирургическом, стоматологическом отделениях. Предусмотрены также дневной стационар и отделения специализированного приема.

На строительном объекте находятся 18 рабочих и три человека из ИТР. В распоряжении бригады находится три единицы техники. В настоящее время специалисты выполняют монтаж опалубки плиты перекрытия, армирование ФП под башенный кран и стен подземной части. Должное внимание уделят также прилегающей территории, где появятся парковочное пространство, места для отдыха и детская игровая зона. Планируется, что поликлиника начнет прием юных пациентов в 2025 году.