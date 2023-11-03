В Пушкино продолжается строительство домов для переселения горожан из аварийных МКД

Новостью поделился глава муниципалитета Максим Красноцветов, который также подчеркнул, что работы идут в рамках программы «Единой России».

Так, в Пушкино сейчас идет строительство двух домов, куда смогут переехать люди. В здание на улице Октябрьская переедет более 180 человек. По словам главы Городского округа Пушкинский, на объекте идут активные работы: на стройке трудятся около восьми десятков человек. Специалисты уже выполняют отделку и прокладывают инженерные коммуникации.

А в девятиэтажку на Гоголевской улице смогут переехать более трех сотен человек. Здесь сейчас трудятся свыше 120 рабочих. На этом объекте также проводят некоторые монтажные работы и благоустраивают прилегающую к дому территорию.

Как рассказал Максим Красноцветов, строительные работы завершат до конца 2023 года.