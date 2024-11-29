В Пушкино произвели уборку территории у Памятника воинам в микрорайоне Мамонтовка

Мемориал расположен на улице Кузнецкий мост в мкр. Мамонтовка. Жители микрорайона были инициаторами возведения памятного места. Они собрали деньги для его строительства. Памятник появился в городе в 1975 году и стал символом благодарности и уважения к предкам, отдавшим жизнь за мирную жизнь потомков. На нем увековечены фамилии погибших жителей поселка.

«Мы в «Пушкинском городском хозяйстве» понимаем, как важно сохранять чистоту и порядок на таких значимых объектах», — рассказывают сотрудники МКУ.

Сотрудники предприятия отметили, что мероприятия по уходу за памятниками и мемориалами города проходят на регулярной основе. Они обратились к жителям с просьбой поддерживать чистоты, что положительно отразится на внешнем виде города и продемонстрирует коллективное уважение к памяти воинов.