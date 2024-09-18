В Пушкино пройдет очередной тур футбольного чемпионата «FSK-CUP»

Он состоится в эту субботу, 21 сентября, как сообщили в Администрации Городского округа Пушкинский.

В предстоящем туре футбольного чемпионата «FSK-CUP» в городском парке Пушкино будут участвовать юные спортсмены 2010-2013 годов рождения. Это спортивное событие соберет на поле 12 команд, которым предстоит побороться за победное звание.

Каждая из них готова продемонстрировать свои навыки и мастерство, чтобы стать лучшей в турнире. Болельщиков ждет яркое и захватывающее зрелище, во время которого игроки будут отдавать все силы ради победы своей команды.

Тур футбольного чемпионата «FSK-CUP» в городском парке Пушкино пройдет с 13:00 до 20:00. На случай неблагоприятных погодных условий организаторы предусмотрели возможность проведения соревнований в зале ФСК «Пушкино».

Посмотреть на яркое и динамичное состязание приглашают всех любителей детского спорта. Любой желающий может прийти, чтобы поддержать юных спортсменов.