В Пушкино пройдет презентация краеведческого сборника «Альманах»

Мероприятие предоставит возможность не только узнать о содержании нового издания, но и пообщаться с его авторами, задать интересующие вопросы и получить более глубокое понимание процесса создания материала.



«Краеведческий альманах» – это результат инициативы Центральной библиотеки, направленной на сохранение и приобщение к истории. Второй выпуск альманаха – значимое издание, подготовленное к важным событиям 2025 года: 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, столетию города Пушкино, 140-летию со дня рождения художника Евгения Камзолкина и 90-летию стадиона «Спартак».

В сборник вошло 12 тематических публикаций. Каждая из них представляет собой неповторимый вгляд на историю региона, основанный на архивных данных, личных воспоминаниях и детальном изучении документов. Среди авторов альманаха – как известные читателям имена, так и новые перспективные авторы, чьи работы впервые представлены публике.

Встреча состоится в воскресенье - 14 сентября в г. Пушкино, на ул. Тургенева, 24. Начало в 12.00.

Вход свободный, возрастное ограничение 12+