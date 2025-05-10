В Пушкино прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы

У мемориала «Скорбящая мать» в Пушкино возложили цветы и почтили память защитников Отечества. На митинге присутствовали ветераны, военнослужащие, депутаты окружного Совета, представители партии «Единая Россия», представители религиозных конфессий и многочисленные жители округа.

В годы Великой Отечественной войны на фронт ушли 37 000 жителей округа Пушкинский. 13 243 земляка погибли в боях. В память о них прозвучали речи, посвященные несокрушимости народа, величию победы, памяти поколений и вере в будущее.

Фото: [ пресс-служба администрации Г. о. Пушкинский ]

«Сегодня мы благодарим наших уважаемых ветеранов за тот великий подвиг, который они совершили, и наша основная обязанность, наш долг перед старшим поколением — сохранить эту память и донести ее до подрастающего поколения. Сегодня наши военнослужащие делают все возможное и невозможное, чтобы отстоять суверенитет нашей страны, чтобы мы свободно жили. И фундамент нашего мироустройства заложили наши деды и прадеды», — отметил в поздравлении глава округа Пушкинский Максим Красноцветов.

Фото: [ пресс-служба администрации Г. о. Пушкинский ]

Представители власти и жители округа возложили цветы к мемориалу и почтили минутой молчания героев Великой Отечественной войны, отстоявших Родину.