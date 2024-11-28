В Пушкино прошло открытое занятие по методике Плетнева

Жители округа Пушкинский узнали секреты долголетия от тренера на занятии по физической культуре.

Автор методики оздоровительной гимнастики Владимир Плетнев провел занятие для участников проекта «Активное долголетие» в Пушкино. Его авторская методика уже завоевала популярность более чем в 10 городах Подмосковья.

В этот раз порядка 100 пожилых людей из разных уголков городского округаПушкинский познакомились с простыми, но эффективными упражнениями, способствующими укреплению здоровья и улучшению самочувствия.

Занятие прошло в четверг, 28 ноября, в позитивной атмосфере. Участникам озвучили доступные и понятные рекомендации по правильному выполнению упражнений с пользой для здоровья. По окончании гимнастики участники проекта зарядились бодростью и отличным настроением!