В Пушкино провели творческий вечер с писателем Рудольфом Баландиным

Творческая встреча в подмосковном Пушкино превратила пространство Центральной библиотеки в портал, соединяющий эпохи и научные дисциплины. Героем вечера литературно-музыкальной гостиной «Лира» стал писатель-энциклопедист Рудольф Баландин, чей библиографический список насчитывает 129 книг.

Вместо традиционного чтения отрывков Баландин провел для аудитории масштабную интеллектуальную экскурсию, где наука выступила универсальным ключом к пониманию истории, экологии и человеческого гения. По его словам, именно научный метод позволяет связать в единую картину глобальные вопросы изменения климата, циклов времени и законов развития цивилизации.

Особенностью вечера стал авторский подход Баландина к биографиям выдающихся личностей. В его рассказах Альберт Эйнштейн, Владимир Вернадский, Константин Циолковский и даже святой Сергий Радонежский предстали не как хрестоматийные иконы, а как живые мыслители, чьи идеи продолжают резонировать в современном мире. Каждый факт, каждая деталь, поданные писателем, работали на главную цель — не просто проинформировать, а дать слушателям новый инструмент для осмысления действительности.

Своеобразными проводниками в этот многогранный мир выступили ведущие — заслуженные писатели России Галина и Павел Барышниковы. Их глубокий, подготовленный диалог с гостем, лишенный жестких формальностей, создал атмосферу теплого и содержательного интеллектуального обмена.