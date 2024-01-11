В Пушкино проверили работу ведомственных котельных

Глава округа проинспектировал две котельные. Работа на объектах, которые отапливают дома по улице Зеленая Роща и по улице Лесная, идет в штатном режиме. Источники теплоснабжения работают исправно.

По словам Максима Красноцветова, котельная на Лесной является образцовой. Там недавно провели капремонт, в работе задействованы все три котла. Во второй котельной работает один котел, но он полностью справляется с теплоснабжением домов.

Проверка прошла по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Всего в городском округе Пушкинский работают почти 130 котельных, девять из них являются ведомственными.