В Пушкино проводится форум «Шаги развития» для представителей образовательных учреждений

В стенах «Образовательного комплекса №9» в Пушкино начался форум «Шаги развития», который собрал 30 руководителей общеобразовательных организаций и представителей администрации округа. Мероприятие нацелено на повышение профессионализма и обмен опытом управленцев.

Как отметил глава округа Пушкинский Максим Красноцветов, образование и люди из этой сферы закладывают фундамент будущего, помогая детям получать ценные знания и воспитание. Он подчеркнул, что такие встречи руководителей учреждений продолжают вдохновлять и развивать специалистов, позволяя им получать и закреплять необходимые навыки.

Фото: [ Пресс-служба администрации Г.о. Пушкинский ]

Так, участники в рамках форума «Шаги развития» проходят профессиональный тренинг «Как настроить работу в школе и сохранить себя», а также применяют навыки в ходе деловых игр и коллективных упражнений. На мероприятии проводят лекции, где раскрывают стили управления, показатели качественных критериев должности и многое другое. Программа форума рассчитана на два дня, за которые представители общеобразовательных организаций смогут узнать что-то новое и обменяться опытом с коллегами, что, несомненно, пригодится в дальнейшей работе.