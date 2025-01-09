В Пушкино состоится мастер-класс и матч с легендами хоккея

В субботу, 11 января, в подмосковном городе Пушкино состоится второй матч в зимнем сезоне легенд хоккея, сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Новый зимний сезон проекта «Выходи во двор» в городе Пушкино начнется на катке Центрального парка культуры и отдыха. В игре примут участие Легенды и команда, сформированная из жителей муниципалитета. На парковой территории матч подобного масштаба состоится впервые для создания более праздничной атмосферы. В пресс-службе уточнили, что команда профессионалов в новом сезоне не раз появится на катках в парках.

11 января зрители смогут лично наблюдать за игрой Вячеслава Фетисова, Виталия Прохорова, Вячеслава Буцаева, Алексея Касатонова, Андрея Коваленко и звезд КХЛ Сергея Конькова и Сергея Соина. Спортсмены вошли в команду Легенд.

Согласно правилам нового сезона, к команде профессиональных спортсменов в каждой встрече присоединятся известные актеры и представители шоу-бизнеса. В предстоящем матче примут участие актер Тимур Ефременков, который получил народное призвание после роли в фильме «Легенда № 17» и в сериале «Молодежка». Также на лед выйдет актер Иван Жвакин, который в сериале «Молодежка» перевоплощался в героя Александра Кострова. Кроме того, к составу сборной звезд присоединился корреспондент ТВЦ, игрок хоккейной команды «Роспресса» Илья Данильцев. Впервые членом команды станет иностранный представитель любительского хоккея. Бороться за общую победу будет спортсмен Алексей Орлов, который прибудет из Казахстана.

На любую деталь игры обратит внимание спортивный комментатор, депутат Московской областной Думы Олег Жолобов. Он будет не только транслировать происходящее на льду, но и заряжать зрителей на трибунах.

«Юных хоккеистов городского округа ждет традиционная тренировка с известными спортсменами. В Пушкине секретами профессионального мастерства поделится Сергей Коньков. И, конечно, для болельщиков будут организованы конкурсы с призами и подарками. Место проведения: г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 3а, каток Центрального парка культуры и отдыха», — сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Мастер-классы начнутся в 12:00. Матч команды «Легенды хоккея» с любительской сборной городского округа запланирована на 13:00.