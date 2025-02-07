В Пушкино состоится обсуждение Концепции благоустройства прибрежья Учи

В пятницу, 7 февраля, состоится обсуждение Концепции благоустройства зоны отдыха на берегу Учи. Жителям Городского округа Пушкинский напомнили о предстоящей встрече.

Мероприятие состоится в Пушкино в актовом зале по адресу: ул. Некрасова, д.5. Время проведения: с 15:00 до 17:00. В ходе встречи участники обсудят благоустройство зоны отдыха, которая находится возле сквера на улице Рощинской в Ивантеевке.

Проект позволит реализовать приоритетную задачу — улучшить качество жизни жителей. После благоустройства в черте муниципалитета появится комфортная и безопасная зона отдыха, которая будет выполнять ряд функций. В частности, общественное пространство станет площадкой для проведения различных культурных и досуговых мероприятий.

В рамках реализации проекта специалисты намерены создать экосистему, которая будет способствовать улучшению экологической ситуации в районе. Кроме того, запланированы работы по увеличению озеленения территории. Площадь проектируемой территории составляет 2,5 га.