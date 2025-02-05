В Пушкино состоялось заседание секции «Слово и человек»

В Центральной библиотеке Пушкино в рамках международных рождественских образовательных чтений состоялось седьмое заседание секции «Слово и человек».

Участниками церковно-общественного форума стали писатели и те, кто увлекается литературой, прибывшие в муниципалитет из Рязани, Архангельска, Петропавловска, Мытищ и Москвы. Присутствовали также и представители творческой интеллигенции Городского округа Пушкинский.

Фото: [ Пресс-служба администрации Г.о. Пушкинский ]

Гости мероприятия выступили с докладами, в которых рассказали о важности духовного воспитания и сохранения культурных ценностей. Они представили авторские сочинения, исполнили стихотворения и песни. Для некоторых участников мероприятия выступление стало дебютным. Подобные встречи стали для Пушкино традиционными.

В мероприятии принял участие священник Смоленского храма г. Ивантеевки Александр Сорокин, который обратился к гостям с приветственным словом и прочитал молитву.