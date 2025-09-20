В Пушкино состоялся интерактивный антинаркотический квест «Линия жизни»

Это мероприятие вышло за рамки обычной игры, превратившись в захватывающую историю, цель которой — помочь школьникам осознать важность здорового образа жизни и избежать опасных зависимостей.

Участникам предстояло решить сложные задачи, требующие не только эрудиции, но и умения эффективно взаимодействовать друг с другом.

Квест предоставил школьникам уникальную возможность сблизиться, раскрыть свой творческий потенциал и проверить свою выносливость.

В состязании приняли участие команды, представляющие десять школ округа Пушкинский, демонстрируя свои знания, креативность и спортивные навыки. В рамках квеста участники столкнулись с рядом испытаний, разработанных для формирования ответственного отношения к своему здоровью и будущему.

Организаторы приложили максимум усилий, чтобы сделать игру не только увлекательной, но и информативной, обеспечив легкое и долгосрочное усвоение знаний о вреде наркотических веществ и алкоголя.

Такие инициативы имеют большое значение для воспитания у молодежи принципов здорового образа жизни, формирования интереса к спорту и активному отдыху, а также обучения принятию взвешенных решений. Квест «Линия жизни» в Пушкино показал, как эффективно и интересно можно говорить с подростками о жизненно важных вопросах.

Аналогичные мероприятия запланированы в Ивантеевке и Красноармейске.